Chelsea humbi ndaj Arsenalit, tifozi i irrituar i kthehet kapitenit dhe nis debati (VIDEO)

Cesar Azpilicueta i zemëruar, u përball me një tifoz të Chelseat në tribuna pas humbjes katastrofike 4-2 të skuadrës së tij ndaj Arsenalit.

Kapiteni i klubit u përplas verbalisht me një tifoz të tijin pas përfundimit të ndeshjes.

Azpilicueta nxori duart jashtë në konfuzion të dukshëm, ndërsa tifozi bëri me gjeste drejt tij nga tribuna, duke u nënkuptuar se Chelsea duhej të tregonte më shumë luftë.

Azpilicueta ka reaguar nga distanca fillimisht tifozin dhe duke bërë me gjeste drejt tij.

Mbrojtësi i tërbuar më pas u vërsul në tribunë për të zgjidhur mosmarrëveshjen, duke kritikuar tifozin për duartrokitje sarkastike.

Mbështetësi fillimisht u duk se argumentoi çështjen e tij përpara se të tërhiqej duke i mbajtur duart lart nga spanjolli për t’i kërkuar falje dhe më pas duke i dhënë atij një gisht lart.

