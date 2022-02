Chelsea do të udhëtoj në Abu Dhabi pa Tuchel, tekniku rezulton pozitiv

Chelsea do të fluturojë në Abu Dhabi për të luajtur në Fifa Club World Cup, por kjo do të ndodhë pa praninë e Thomas Tuchel pasi rezultoi pozitiv me Cocid-19.

“Thomas Tuchel ka rezultuar pozitiv me Covid-19”, thuhet në deklaratën e Chelsea.

“Tuchel ndodhet në izolim në gjendje të mirë shëndetësore dhe shpreson për t’u bashkuar ekipit ditët në vijim”./h.ll/albeu.com