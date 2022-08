Chelsea do të rrisë ofertën e tyre për Aubameyang!

Sipas gazetarit të specializuar në tregun e transferimeve, Nicolo Schira, Chelsea do të ishte gati të ofronte një shumë fikse prej 23 milionë euro dhe dy të tjera për të bindur Barçën dhe për të nënshkruar me Pierre-Emerick Aubameyang.

Sulmuesi gabonez do të ishte shumë pranë nisjes drejt Londrës me ofertën e re që është në prag të paraqitjes. Është një shumë që është shumë afër pretendimeve të klubit të Barçës dhe duhet kujtuar se tashmë ka një marrëveshje mes Chelsea dhe lojtarit për sa i përket kushteve personale, me një kontratë trevjeçare.

Operacion i pavarur për Marcos Alonso

Pavarësisht se Barça dhe Marcos Alonso do të kishin gjithçka të rënë dakord, ky operacion është krejtësisht i pavarur nga ai i sulmuesit afrikan. Blutë vazhdojnë të kërkojnë nga 10 deri në 12 milionë euro për anësorin madrilen dhe në Barcelonë po përpiqen ta ulin këtë shumë. /albeu.com/