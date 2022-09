Milani luan sot ndeshjen e dytë të fazës së grupeve të Champions League në “San Siro” përballë Dinamo Zagrebit.

Në ndeshjen e parë Milani nuk shkoi me shumë barazimi 1-1 ndaj Salzburg, ndërsa Dinamo Zagreb bëri suprizën ndaj Chelsea-s duke fituar 1-0.

Sot “kuqezinjtë” do të kërkojnë me ngulm 3 pikët ndërsa sulmi do të udhëhiqet nga Oliver Giroud i mbështetur nga Leao dhe Salemakers.

Në krahun tjetër Orsic dhe Petokovic do të tentojnë të suprizojnë sërish./albeu.com

Formacionet zyrtare: