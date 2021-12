CHAMPIONS/ Luhen sot ndeshjet e fundit të fazës së grupeve, vëmendja te Bayern – Barcelona

Ditën e sotme luhen ndeshjet e fundit në fazën e grupeve të Champions, ku ende ka shumë për t’u vendosur.

Padyshim që me shumë interes pritet se çfarë do të ndodhë në grupin E, ku Bayern është i kualifikuar dhe sonte do të përballet me Barcelonën e cila do vetëm fitore për të mos shpresuar tek ndeshja tjetër e grupit mes Benficës dhe Dinamo Kiev.

Ka ende për t’u përcaktuar edhe në grupin F, ku Manchester United ka siguruar kulifikimin, ndërsa gara për vendin e dytë mbetet e hapur.

Asgjë nuk është vendosur grupin G, ku të gjitha janë skuadrat janë në garë dhe gjithçka do të përcaktohet sonte.

Këto janë të gjitha ndeshjet e ditës së sotme:

Juventus – Malmo (18:45)

Zenit – Chelsea (18:45)

Atalanta – Villarreal (21:00)

Bayern Munich – Barcelona (21:00)

Benfica – Dynamo Kiev (21:00)

Man.United – Young Boys (21:00)

Salzburg – Sevilla (21:00)

Wolsburg – Lille (21:00) /albeu.com