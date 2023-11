Champions League/ Milani fitore karakteri përballë PSG, Manchester City mund lehtësisht Young Boys

Champions League luajti sonte disa nga ndeshjet e katërta në grupe. Milan mundi 2-1 PSG në Milano, duke krijuar kështu një lëmsh të vërtetë në grupin (F) e ferrit.

Ndeshja u zhbllokua në minutën e 9-të nga Skriniar, me ish-mbrojtësin e Interit që dërgoi në festë tifozët e ardhur nga Parisi. I menjëhershëm ishte reagimi i kuqezinjve, një lëvizje brilante e Leao-s shtang në vend Donnarummën në minutën e 11-të. Në fillimin e pjesës së dytë, Giroud kompleton përmbysjen e madhe me një gol tipik të tij, me kokë. Mbappe me shokë e patën të vështirë të ccajnë në mbrojtjen vendase, pasi ishte e pozicionuar mirë. Kështu, me këtë rezultat, ekipi i Piolit është në vendi ne 3-të me 5 pikë, një më pak se PSG e vendit të dytë.

Në grupin G, Manchester City është kualifikuar për në fazën tjetër pas suksesit 3-0 me Young Boys (12 pikë). Golat erdhën nga Foden dhe një dopietë e Haaland. Gjithashtu, edhe Leipzig pret biletën si vend i dytë, pasi triumfi 1-2 ndaj Crvena Zvezdën bën që të kenë 9 pikë.

Në grupin E, Atletico konfirmon edhe një herë sezonin e mirë që po bën. Goleadë 6-0 ndaj Celtic në Ëanda Metropolitano që djemtë e Simeones të jenë në vendin e parë me 8 pikë. Lazio kaloi 1-0 Feyenoord dhe italianët janë në vendin e dytë me 7 pikë.