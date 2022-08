Champions League 2022/2023: Shorti për grupet, vazot dhe të gjitha datat

Më 25 gusht Champions League 2022/2023 do të njohë grupet e saj, me 8 grupet e përbëra nga katër skuadra ku shorti do të hidhet në Nyon.

Së pari, do të duhet të luhen dhe play-offet e fundit ë 16/17 gusht dhe 23/24 gusht, të ciulat do të plotësojnë tablonë e skuadrave të kualifikuara në kompeticionin më të mirë evropian për klube.

Ekipet e kualifikuara deri më tani:

Vazo 1: Bayern Munich, Manchester City, Real Madrid, PSG, Ajax, Porto, Frankfurt, Milan.

Vazo 2: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid, Sevilla, Leipzig, Tottenham.

Vazo 3: Dortmund, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Inter, Napoli, Sporting, Leverkusen.

Vazo 4: Marseille, Bruges, Celtic.

Datat

25 gusht shorti për grupet.

6-7 shtator ndeshja e parë

13-14 shtator ndeshja e dytë

4-5 ndeshja e tretë

11-12 tetor ndeshja e katërt

25-26 tetor ndeshja e pestë

1-2 nëntor ndeshja e gjashtë

7 nëntor shorti i raundit të 16-të

14-15 nëntor dhe 21-22 shkurt ndeshja e parë e rauindit të 16-të

7-8 dhe 14-15 mars, ndeshja e dytë e raundit të 16-të

17 mars shorti i çerekfinaleve dhe çiftet gjysmëfinale

9-10 maj ndeshjet e para gjysmëfinale

15-17 maj ndeshjet e dyta gjysmëfinale

10 qershor, finalja në stadiumin “Ataturk” në Stamboll./ h.ll/albeu.com