CHAMPIONS/ Formacionet e mundshme Chelsea-Real Madrid dhe Villareal-Bayern Munchen

Në orën 21:00 në Londër dhe Spanjë do të luhen dy sfidat e tjera të fazës çerekfinale të Champions League, ku Chelsea do të presë Real Madrid, ndërsa Bayern Munich do të udhëtojë në Spanjë atje ku e pret Villareal.

Ndeshje interesante mes skuadrave të cilat do të kërkojnë të shtrojnë rrugën drejt gjysmëfinales së këtij kompeticioni, teksa duelet prite të jenë të dhurojnë spektakël si dhe të jenë të luftuara.

Formacionet e mundshme:

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rudiger, James, Jorginho, Kovacic, Alonso, Ziyech, Havertz, Pulisic.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Asensio, Benzema, Vinicius Junior.

Villareal: Rulli, Aurier, Albiol, Torres, Estupinan, Pino, Parejo, Capoue, Trigueros, Danjuma, Moreno.

Bayern Munich: Neuer, Pavard, Sule, Upamecano, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Sane, Muller, Coman, Lewandowski. /h.ll/albeu.com