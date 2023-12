Champions do të ndryshojë duke filluar nga sezoni 2024-2025, viti i fundit me formatin e vjetër

Edicioni 2023-2024 i Ligës së Kampionëve do të jetë i fundit siç e njohim tani e 20 vite. Formati aktual, me 32 skuadra dhe një fazë të vetme grupi, e krijuar që nga sezoni 2004-2005, do të përmbyset totalisht duke filluar nga edicioni 2024-2025 i Champions League, pra ai i radhës.

Ajo që do të ndryshojë do të jetë numri i skuadrave, kriteret e kualifikimit dhe një fazë grupesh që praktikisht nuk do të ekzistojë më. Por le të kuptojmë në detaje se si do të jetë Champions-i i ri. Sa skuadra marrin pjesë? 36 ekipe! Kthesa e parë e dukshme përfaqësohet nga numri i skuadrave: në fakt nuk do të jenë më 32 të ndara në 8 grupe, por 36 në total me katër vendet shtesë të caktuara sipas kritereve të mëposhtme:

Një vend më shumë do t’i caktohet klubit, i cili në fund të sezonit zë vendin e pestë në renditjen e UEFA-s sipas shteteve. – do të ketë një vend shtesë duke zgjeruar ekipet pjesëmarrëse në fazën “play off”, duke kaluar nga 4 në pesë skuadrës për fashën “kampione”. – dy vende të tjera më në fund do t’u caktohen dy klubeve, të cilat në fund të sezonit kanë arritur performancën më të mirë kolektive në nivel klubesh në garat europiane të përcaktuara nga renditja e UEFA-s.

GRUPET E REJA CHAMPIONS

Dhe ja ku jemi në lajmet e tjera të mrekullueshme të formatit të ri, ku nga edicioni 2024-2025 nuk do të ketë më vetëm një fazë grupesh. Në fakt do të zëvendësohet nga një grup i vetëm me të 36 skuadrat që luajnë gjithsej tetë ndeshje secila: katër në shtëpi dhe katër jashtë. Prandaj nuk do të jetë një kampionat normal me të gjitha skuadrat që do të konkurrojnë me njëra-tjetrën, por 8 ndeshjet që do të luajë secila skuadër do të vendosen nga një short kompjuterik.

SHORTI DHE VAZOT

36 skuadrat pjesëmarrëse do të ndahen në katër vazo me nëntë skuadra të vendosura në bazë të renditjes së klubeve të UEFA-s. – Vazoja e parë do të përbëhet nga kampionët në fuqi të Ligës së Kampionëve plus tetë më të mirët në renditjen e klubeve të UEFA-s midis skuadrave të kualifikuara. Dhe me të njëjtin sistem do të shkallëzojmë për të kompozuar grupet e tjera të shortit. Kjo do të thotë se fitimi i kampionatit vendës nuk do të mjaftojë më për të qenë pjesë e vazos së parë.

– Secila skuadër do të shortohet me dy kundërshtarë të secilës vazo, duke luajtur gjithsej tetë ndeshje, katër në shtëpi dhe katër jashtë. Me këtë sistem, skuadrat në të njëjtën vazo, ndryshe nga ajo që ndodhte më parë, do të mund të përballen me njëri-tjetrin. – Tashmë në grupin e vetëm do të jetë e mundur një ndeshje midis ekipeve të së njëjtës federatë (një derbi italian, për shembull), me kusht që kjo e fundit të ketë kualifikuar të paktën katër skuadra pjesëmarrëse. Megjithatë, nga 8 ndeshje do të jetë e mundur vetëm një duel mes skuadrave të të njëjtit kampionat, jo më shumë.

FAZA ME ELIMINIM DIREKT

Lajm i madh edhe për fazën me eliminim direkt në Ligën e re të Kampionëve. 24 nga 36 skuadra do të kualifikohen në fazën me eliminim direkt. – 8 më të mirat do të hyjnë direkt në 1/8-at, nuk do të mund të luajnë me njëri-tjetrin dhe do të kenë përfitimin që ta luajnë ndeshjen e kthimit në shtëpi. – skuadrat e renditura nga vendi i 9-të në 24-t do të konkurrojnë në një raund paraprak me eliminim direkt për të hyrë në raundin e 1/8-at. – skuadrat nga vendi i 25-të e deri në të 36-in në renditje do të eliminohen nga të gjitha garat europiane, pa rënë në Ligën e Europës siç ndodhte në edicionet e mëparshme.

UDHËTIM I NJOHUR

Të reja ka edhe në lidhje me tabelën e rezultateve të Ligës së re të Kampionëve, e cila do të jetë e paracaktuar si ajo e Botërorit. Duke filluar nga raundi i 1/8-ave, të gjitha skuadrat do ta dinë tashmë rrugën e tyre: – Tetë skuadrat e kualifikuara si të para dhe ato të ardhura nga kualifikimi i ekipeve të përplasura mes vendeve 9 dhe 26 do të dinë deri në fund rreziqet që i presin deri në fund.

Duke qenë se ato që kualifikohen pas çdo faze do ta dinë shumë mirë se cila do të jetë skuadra dhe rreziqet që i kanosen deri në finale madje. – Sipas kësaj ndarjeje, kjo do të thotë se dy skuadra që janë përplasur mes tyre në fazën e parë të edicionit të rimodeluar të Championsit, do të mund të përballen mes tyre vetëm në finale.

SEZONI AKTUAL

Të kualifikuarat nga Champions-i –

Si të para në grup: Bajern Mynih, Arsenal, Real Madrid, Sociedad, Atletiko Madrid, Mançester Siti, Barcelona, Borusia Dortmund. – Si të dyta në grup: Inter, Napoli, Lacio, Kopenhagen, PSV, PSG, Lajpcig, Porto. – Në “play off” të Ligës së Europës: Milan, Gallatasaraji, Lens, Braga, Benfika, Fejnord, Jang Bojs, Shahtjor Donetsk.

Të kualifikuarat nga Liga e Europës

Të kualifikuara si të para: Uest Hem, Brajton, Rejnxhërs, Atalanta, Liverpul, Vijarreal, Slavia Praga, Leverkusen. Të kualifikuara si të dyta: Fraiburg, Marsejë, Sparta Praga, Sporting Lisbona, Tuluzë, Ren, Roma, Karabak.

Shënim: Skuadrat e kualifikuara në vendet e dyta të Ligës së Europës do të sfidojnë ekipet e ardhura nga Liga e Kampioneve, në duele vajtjeardhje dhe vetëm të kualifikuarat e këtyre çifteve do të ndeshen më pas me skuadrat që u kualifikuan të parat në grup.

Të kualifikuarat nga Liga e Konferencës

Të kualifikuara si të para: Lilë, Makabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Klub Bryzh, Aston Vila, Fiorentina, PAOK, Fenerbahçe. Të kualifikuara si të dyta: Slovan Bratislava, Gent, Dinamo Zagreb, Bodo Glimt, Legia Varshavë, Ferencvarosh, Frankfurt, Ludogorets. Shënim: Skuadrat e kualifikuara në vendet e dyta të Ligës së Konferencës do të sfidojnë ekipet e kualifikuara në vendin e tretë në Ligën e Europës, në duele vajtjeardhje dhe vetëm të kualifikuarat e këtyre çifteve do të ndeshen më pas me skuadrat që u kualifikuan të parat në grup.