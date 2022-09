Çfarë ndodhi? Fury-Joshua nuk do të zhvillohet: Frikacak, nuk kapesh me mbretin

Tyson Fury-Anthony Joshua nuk do të zhvillohet më 3 dhjetor. Kontrata ishet gati, por Joshua nuk e ka nënshkruar atë.

“Joshua është zyrtarisht jashtë. Harroje, idiot, frikacak, m*t, bodybuilder. Unë gjithmonë e kam ditur. Gjithmonë e kam ditur që nuk ke atë që duhet për të luftuar kundër mbretit, cigan”, shkruan Fury në rrjetet sociale.

Gjithsesi “Gyosy King” nuk do të qëndrojë pushim, pasi do të zhvillojë një ndeshje kundër Manuel Charr, edhe pse kishte thënë se do pensionohej. /