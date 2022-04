Çfarë e ardhme për Erling Haaland? Man City mbetet përpara, Man United tërhiqet

E ardhmja e Erling Haaland ende nuk është vendosur, por ndërkohë kanë filluar të marrin formë disa skenarë më të saktë me përjashtimet e ndryshme të klubeve të interesuara.

Manchester City, ku luante edhe babai i tij, mbetet sot klubi më i pozicionuar në garën për sulmuesin verdhezi, për një çështje ekonomike, por edhe mbi të gjitha sportive, duke qenë se vetë Haaland do të dukej me sy të mirë nëse do të drejtohej nga Pep Guardiola.

Ndërkohë, pasi Barcelona u tërhoq publikisht nga gara për arsye ekonomike, lojtari gjithashtu do të kishte hedhur poshtë opsionin e Manchester United që nuk tërhiqej nga projekti sportiv. Përveç City, në garë janë ende Real Madridi dhe PSG, raporton ESPN .