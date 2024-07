Çerekfinalet e Euro 2024: Kompletohen çiftet, mësohen oraret e ndeshjeve

Ka përfunduar faza 1/16-tës në Kampionatin Europian të futbollit, pas së cilës dihen çiftet e çerekfinaleve, e ku na presin ndeshje shumë të bukura.

Në fazën tjetër të garës do të ketë derbi si Spanjë – Gjermani dhe Portugali – Francë.

Spanja do të luajë me Gjermaninë, ndërsa Franca do të testojë forcat ndaj Portugalisë.

Anglia do të luaj kundër Zvicrës ndersa Hollanda me Turqinë.

Çiftet dhe orari i çerekfinaleve në Euro 2024:

5 korrik

Spanjë – Gjermani ora 18:00

Portugali – Francë ora 21:00

–

6 korrik

Angli – Zvicër ora 18:00

Hollandë – Turqi ora 21:00