CEO i Dortmund-it: Nuk mund të them nëse ka një klauzolë pë Haaland

Merkatoja e verës 2022 do të ketë dy histori kryesore, me një palë sulmues superyjesh të disponueshëm për klubet më të mira të Evropës. Kylian Mbappe tashmë e ka bërë të qartë se synimet e tij janë të largohet nga Paris Saint-Germain si një transferim i lirë, me Real Madridin destinacionin e tij të dëshiruar, ndërsa ylli i Borussia Dortmundit, Erling Haaland, i vendosur tjetër për një largim nga klubi i tij aktual.

Haaland thuhet se ka një klauzolë lirimi prej 75 milion eurosh në kontratën e tij që bëhet aktive kur hapet dritarja verore në qershor, por CEO i klubit Hans-Joachim Watzke ka lëvizur për të mohuar këto thashetheme në një mbledhje të aksionerëve të klubit.

“Gjithçka e publikuar rreth kësaj klauzole është një thashethem që nuk korrespondon me realitetin, unë nuk mund të konfirmoj nëse ka një klauzolë lirimi,” shtoi ai.

Ndërsa mungesa e një klauzole prej 75 milionë eurosh mund të pengojë disa nga të interesuarit për 21-vjeçarin, ka zëra të mëtejshëm që sugjerojnë se ka një marrëveshje verbale midis Haaland dhe Borussia Dortmund që do të pranonte çdo ofertë të arsyeshme./h.ll/albeu.com