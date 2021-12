Ceferin: Fitorja e madhe e imja dhe e juaja e vitit 2021 ishte kjo

“Përpjekja e prillit të kaluar për të krijuar një Superligë të mbyllur, e cila synonte vetëm të mbushte llogaritë bankare të disa klubeve, kërcënoi vlerat që qëndrojnë në qendër të modelit sportiv evropian dhe misionit të UEFA-s. Shkatërrimi i saj, i nxitur nga dënimi popullor në të gjithë kontinentin, ishte fitorja jonë më domethënëse dhe e përbashkët e 2021-shit”.

Këtë e bën me dije presidenti i UEFA-s, Aleksander Ceferin. “Unë do të doja të shpreh falënderimet e mia personale për secilin prej jush që keni qenë me Uefa-n në një moment kaq të vështirë – shtoi ai -. Mbështetja juaj ka nënkuptuar që të gjitha synimet tona, në vitet në vijim, do të vazhdojnë të krijojnë një të ardhme të qëndrueshme për futbollin në Evropë”.

“Duke parë një vit të paharrueshëm për UEFA-n dhe komunitetin evropian të futbollit, është e vështirë të përcaktosh arritjen tonë më të madhe. Lista e ‘fituesve’ është thjesht shumë e gjatë. Kapitenët e klubeve dhe ekipeve kombëtare kanë ngritur trofe të UEFA-s në jo më pak se shtatë kompeticione: Euro 2020, Liga e Kombeve, Liga e Kampionëve për Meshkuj dhe Femra, Liga e Evropës, Kampionati Evropian Under 21 dhe Liga e Kampionëve në Futsal.

Ciklet e reja të garave të klubeve kanë krijuar një situatë fituese si për futbollin e femrave ashtu edhe për meshkujt. Ndryshimet rrënjësore në formatin e Ligës së Kampionëve për Femra kanë rritur shumë ekuilibrin, ekspozimin dhe prestigjin e saj konkurrues, ndërsa Liga e re e Konferencës së Evropës i ka bërë garat tona më gjithëpërfshirëse për meshkuj, me disa klube që dalin në skenë për herë të parë.

Gjatë 12 muajve të fundit, çdo anëtar i komunitetit tonë ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në këto suksese të jashtëzakonshme: federatat, lojtarët, ligat, klubet, trajnerët, zyrtarët e ndeshjeve, tifozët, partnerët tanë dhe media.

Megjithatë, arritja jonë më e rëndësishme meriton një njohje më të madhe: mbrojtja e modelit sportiv evropian, i cili frymëzon misionin e UEFA-s, federatave të saj dhe shumë organizatave të tjera sportive.

Bazuar në një strukturë piramidale, që lidh futbollin bazë me klubet elitare, modeli punon në një premisë të dyfishtë. Jo vetëm që të ardhurat nga garat profesionale riinvestohen në futboll, por edhe klubet promovohen ose zbresin për merita sportive”, shkruan Ceferin, duke rikthyer një vit plot ngjarje për UEFA-n dhe futbollin europian.

“Pak organizata mishërojnë vlerat e modelit evropian të sportit më shumë se UEFA. Çdo katër vjet, Kampionati ynë Evropian lejon që një përqindje e madhe e të ardhurave të investohet në projekte zhvillimi në të gjithë kontinentin përmes programit HatTrick – shtoi ai – Në vitin 2020. cikli – 24, 775.5 milionë euro të ardhura nga Euro 2020 do të përfitojë e gjithë piramida e futbollit: nga trajnimi i trajnerëve të futbollit për meshkuj dhe femra, tek mbështetja e klubeve bazë, tek trajnimi i talenteve të rinj që ëndërrojnë të marrin pjesë në edicionet e ardhshme të Euros.

Po kështu, angazhimi i modelit për konkurrencën e hapur ishte një faktor kyç në lindjen e Ligës së Konferencave të Evropës. Tani, të 55 shoqatat kombëtare janë të garantuara për përfaqësim në të paktën një kompeticion të UEFA-s në sezon”.