Castillejo larg Milanit, pritet zyrtarizimi te Valencia

Nga skuadra e Milanit pas Pitro Pellegrini pritet të largohet edhe një tjetër lojtar.

Bëhet fjalë për Castillejo i cili do të jetë largimi i radhës nga kuqezinjtë. “Sky Sport” raporton se Milan dhe Valencia kanë arritur marrëveshjen mes tyre për shërbimet e lojtarit në fjalë.

Mbetet vetëm çështje ditësh zyrtarizimi i Castillejo te Valencia./ h.ll/albeu.com

🚨 Castillejo is close to joining Valencia. The deal could be closed in the coming hours

[@SkySport] pic.twitter.com/po72JzuHlY

— Milan Eye (@MilanEye) January 27, 2022