Carrasco dhe makina e tij e re spektakolare (VIDEO)

Ylli i Atletico Madridi, Yannick Carrasoco ka lënë pa fjalë të pranishmit pasi është shfaqur në stërvitje me një Fiat Panda 4X4.

Pa dyshim, marrëdhënia e Carrascos me automjetet është intensive. Ai e ka treaguar këtë herë pas herë duke shfaqur makina të reja nga koleksioni i tij.

Sipas kamerave te Gol , belgu është paraqitur në stërvitje me një automjet vërtet goditës. Për arsye të ndryshme. Së pari sepse ishte një kabrio në mesin e nëntorit në Madrid , me temperatura shumë të ulëta. Prandaj, lojtari duhej të vinte me kapele dhe doreza dhe të ngrohej në maksimum. Së dyti, sepse ishte personalizuar me numrin e tij 21. /albeu.com