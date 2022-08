Carlo Ancelotti, trajneri më i mirë i Champions League për sezonin që lam pas

Në ceremoninë e hedhjes së shortit të Champios League në Stamboll, është ndarë po ashtu edhe çmimi i trajnerit më të mirë për sezonin që lam pas.

Siç mund të parashikohej, Carlo Ancelotti, tekniku i Real Madridi, kampionit në fuqi të këtij kompeticioni ka fituar garën me Klopp dhe Guardiolan.

Sezonin që lam pas Reali nuk ishte një ndër skuadrat më prentedente për fitimin e kompeticionit, por tregoi se ajo fanellë peshon dhe asnjëherë nuk duhet nënvlerësuar./albeu.com

🏆 Carlo Ancelotti – the first coach to win the #UCL 4 times 👏👏👏#UEFAawards || #UCLdraw pic.twitter.com/RFhKQPMFo0

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022