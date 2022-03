Carlo Ancelotti, opsion për Manchester United

Sipas Rob Dawson nga ESPN, Manchester United po shqyrton mundësinë e emërimit të Carlo Ancelottit si trajner nëse nuk arrijnë të arrijnë ndonjë nga kandidatët e tyre të preferuar përpara sezonit të ardhshëm.

Manchester United sheh Mauricio Pochettino dhe Erik ten Hag si objektivat e tyre kryesorë, por Ancelotti mund të hyjë në betejë nëse ata nuk arrijnë të arrijnë asnjërin prej tyre.

Pasi ka fituar tre herë UEFA Champions League dhe disa tituj të ligës në të gjithë kontinentin në karrierën e tij të shkëlqyer deri më tani, 62-vjeçari është një nga trajnerët më të mëdhenj të epokës moderne dhe thuhet se mbahet me respekt të lartë nga Sir Alex Ferguson.

Manchester United mendon se përvoja e Ancelottit mund t’i japë jetë të re një skuadre të talentuar.

Rangnick do të marrë rolin si konsulent në fund të sezonit, me Man United që kërkon të marri Pochettinon ose Ten Hag në Old Trafford.

Luis Enrique është gjithashtu i admiruar, por ish-trajneri i Barcelonës ka të ngjarë të qëndrojë në krye të kombëtares spanjolle të paktën deri në Kupën e Botës 2022 në Katar. /albeu.com/