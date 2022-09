Capello për Juven: Ishte mbretëresha e merkatos, por favorit për titullin mbetet një ekip tjetër

Fabio Capello ka komentuar edhe merkaton e skuadrave italiane duke dhënë vlerësime për Sportweek.

Këtu janë fjalët e tij për Juven dhe pretendentët e tjerë për titull:

“Për sa i përket emrave, mbretëresha ishte Juventusi. Bëri një merkato të 9-të me Di Maria, Pogba, Paredes, të gjithë kampionë që skuadrat e tjera nuk i kanë. Bremer është më i mirë se De Ligt në nivel mbrojtës. Juve ka investuar në cilësi, duke mbyllur diferencën me Interin dhe Milanin. Mourinho me 7-8 milionë bëri një merkato Scudetto, pak më poshtë Juves. Interi, megjithatë, mbetet favorit për titull, edhe nëse e humbi Perisic dhe e ka Lukakun të lënduar. Belgu është hiti i verës në treg. Milani bëri një përpjekje të rëndësishme për De Ketelaere, të cilin e pranoj se nuk e njoh. Napoli ka zëvendësuar titullarët me alternativa shumë të mira. Lazio gjithashtu do të jetë për t’u mbajtur në sy”. /albeu.com/