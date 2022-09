Canelo Alvarez i pamposhtur, mund me vendim unanim Gennady Golovkin

Canelo Alvarez është konfirmuar kampion bote në peshën super të mesme (76 kg), pasi mposhti pas 12 raundesh me pikë me vendim unanim Gennady Golovkin.

Gjyqtarët vendosën 3-0 në favor të meksikanit 116-112, 115-113, 115-113. Alvarez ishte më këmbëngulës dhe tentoi disa herë me “jab” me të majtën dhe me kombinime dyshe, por nuk ia doli ta hidhte në tokë Golovkin.

Kjo ishte ndeshja e tretë mes dy boksierëve. E para kishte përfunduar në barazim dhe pati shumë polemika, ndërsa të dytën e kishte fituar Alvarez. / h.ll/albeu.com