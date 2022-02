Camp Nou do të ketë një tjetër emër

Mes marrëveshjes së re të sponsorizimit prej 280,000,000 € midis FC Barcelona dhe Spotify, ekzistonte frika se emri i stadiumit do të ndryshonte në mënyrë drastike.

Që kur hapi dyert për të zëvendësuar Camp de Les Corts, Camp Nou nuk kishte pësuar kurrë një ndryshim emri. Po flasim për stadiumin më të madh në futbollin europian edhe sot. Një vend me histori aq të pasur sa që sot i shtoi një fjalë të re emrit.

Me marrëveshjen e re të Spotify, klubi më në fund do të marrë të ardhurat që i nevojiten për të tentuar transferimet që duan verën e ardhshme. Plus, ata do të mund të konkurrojnë në të gjitha turnet siç kanë bërë gjatë dy dekadave të fundit. Por kush e theu i pari historinë e emrit të ri zyrtar?

Sipas ‘RAC1’, emri i ri zyrtar i stadiumit të FC Barcelona do të jetë ‘Spotify Camp Nou’ sapo marrëveshja mes dy palëve të bëhet zyrtare.

Ato 280,000,000 € do të ndahen në tre sezone në pjesë të barabarta. Thashethemet sugjerojnë se shumica e këtyre parave do të investohen në nënshkrimin e mundshëm të Erling Haaland, lojtarit IT të Borussia Dortmundit që çdo klub në Evropë dëshiron.

Nëse marrëveshja finalizohet, marrëveshja është që të dy ekipet e futbollit për meshkuj dhe femra do të mbajnë logon e shërbimit të transmetimit në pjesën e përparme. Plus, marrëveshja ishte për të marrë emrin e duhur të stadiumit. Një vendim që nuk u pëlqeu shumë njerëzve në Barcelonë./ h.ll/albeu.com