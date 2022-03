Busquets: Casemiro është më i miri në rolin e tij

Gjenerali i mesfushës së Barcelonës, Sergio Busquets e ka përshëndetur homologun e tij të Real Madridit, Casemiro, si një nga më të mirët në pozicionin e tij.

Klubi katalanas është në aksionin e Europa League të enjten, por vëmendja tashmë është kthyer te përballja e së dielës në El Clasico kundër Real Madridit dhe në konferencën e tij për shtyp të martën, Busquets u pyet natyrshëm për ndeshjen e fundjavës, si dhe atë të mesjavës.

“Nëse Casemiro nuk është më i miri, ai është akoma dhe më i mirë se më të mirët. Thjesht duhet të shikoni ndeshjet e tij, të shikoni rekordin e tij ose çfarë ka bërë,” tha Busquets.

“Në këtë pozicion ne anashkalojmë sepse, në fund të fundit, njerëzit përqendrohen te golat, gjuajtjet, asistimet. Ne kemi një rol më pak të dukshëm, por shumë më të rëndësishëm, që është të jesh në mes të ekipit, të kontrollosh gjithçka.

“Unë e admiroj atë. Më pëlqejnë të gjithë lojtarët e mirë. Real Madrid ka shumë, por unë nuk do të merrja asnjë prej tyre, do të qëndroja me shokët e mi të skuadrës, ata janë ata me të cilët do të luaj dhe do të jetoj. Por si një adhurues i futbollit, unë mund të vlerësoj lojën e lojtarëve dhe ekipeve të tjera”.

“Los Blancos” dolën në krye në takimin e fundit mes dy palëve, megjithëse iu desh kohë shtesë për t’i ndarë ata në gjysmëfinalen e Supercopa de Espana në Riad në janar. Busquets thotë se Blaugranët janë në një vend më të mirë këtë herë, tani që ata kanë pasur më shumë kohë për të punuar nën drejtimin e Xavi-t, diçka që reflektohet në përmirësimin e tyre në ligë.

“Superkupa ndoshta erdhi pak herët për ne”, tha Busquets.

“Ne kishim lojtarë të lënduar, Ferran Torres sapo kishte ardhur, ne nuk kishim Aubamayang.

“Mendoj se si skuadër jemi më mirë tani, nuk e di për Madridin, por jam i sigurt se ata do të jenë në nivel të lartë pasi të dalin në krye të një ndeshjeje të madhe me eliminim direkt kundër PSG. Do të jetë një lojë të mirë.”

Mesfushori thotë se Xavi tashmë ka ndryshuar shumë dhe lojtarët gradualisht po i marrin në konsideratë idetë e tij.

“Gjithçka është shumë ndryshe. Vetëvlerësimi ynë, disponimi, besimi… një trajner i ri erdhi dhe bëri ndryshime të ndryshme me filozofinë e tij, e cila ishte ajo që kishim vite më parë,” tha Busquets.

“Për ata prej nesh që ishim këtu në atë kohë, ka qenë mirë dhe anëtarët e rinj gradualisht po e marrin atë.

“Ne jemi një ekip shumë më i kompletuar, ne bëjmë shumë gjëra mirë dhe në fund të fundit jemi një ekip më i mirë. Natyrisht ne kemi ende një rrugë për të bërë, por jemi në rrugën e duhur.”/ h.ll/albeu.com