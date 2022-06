Burri i saj fiton miliona paund, gruaja e kampionit Tyson Fury nuk kishte para të paguante lavazhin

Paris Fury hapi kavanozin e kursimeve për të paguar lavazhin e makinës së saj, pavarësisht nga pasuria masive neto e bashkëshortit Tyson Fury.

Nëna e gjashtë fëmijëve postoi një foto të saj me një grusht monedhash në Instagram, ku duket qartë se familja Fury sillet shumë thjeshtë edhe pse apasuria e tyre është marramendëse.

Paris ndau një koment të udhëtimit të saj në lavazhin me një postim qesharak.

Ajo shkroi: “Makina do të lahej pa para. U kontrollua arka e monedhave.”

Tyson renditet si boksieri i dytë më i paguar pas vetëm superyllit meksikan Canelo Alvarez. Sipas “Sportico”, kampioni i WBC fitoi 52 milionë paund këtë sezon. Vetëm në vitin 2020 Tyson u rendit si boksieri më i paguar në botë, duke fituar 40 milionë paund atë vit.

Pavarësisht pasurisë së tij masive, peshë e rëndë e pamposhtur është i famshëm për dashurinë e tij për jetën modeste, duke zotëruar një makinë 20,000 paund.

Por Tyson me siguri e di se si t’i shpenzojë paratë e tij kur të dojë. Superylli me peshë të rëndë së fundmi ka blerë dy Rolls-Royce Phantom Series II, me vlerë 384,000 paund secila./ h.ll/albeu.com