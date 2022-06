Bundesliga humbet yjet: Klubet gjermane nuk mund të përballen me realitetet e reja financiare

Në Bundesligën gjermane është planifikuar një krizë yjesh. Erling Haaland tashmë është larguar, për një dëshirë të ngjashme flet publikisht edhe Robert Lewandowski.

Klubet gjermane janë mësuar të jetojnë mjaft modest. Ndërsa klubet angleze, spanjolle, një franceze dhe disa italiane po hedhin para dhe po nënshkruajnë me yje të mëdhenj, skuadrat gjermane kanë vënë baste për shkollën e tyre dhe për lojtarët e rinj, të pahijshëm. Për një kohë të gjatë, kjo taktikë u dha rezultat gjermanëve. Bayern mblodhi lojtarët më të fortë në Bundesligë, klubet e nivelit të dytë mblodhën drejtuesit e fshatarëve të mesëm. Si rezultat, kjo bëri të mundur që të kishim formacione vërtet të forta dhe yjore.

Megjithatë, pasi PSG shpërtheu tregun e transferimeve duke nënshkruar me Mbappe dhe Neymar për një shumë të majme parash dhe transferimet me vlerë 100 milionë nuk ishin më befasuese, klubet gjermane filluan të kishin probleme. Skuadrat nga Bundesliga nuk janë konkurruese në treg, duke mos arritur të nënshkruajnë me lojtarët më të mirë.

Blerja më e shtrenjtë në historinë e Bundesligës është Luca Hernandez, për të cilin Bayern pagoi 80 milionë euro. Në vendin e dytë, Leroy Sane, për të cilin Mynihu dha 60 milionë. Në vendin e tretë është Julian Draxler, të cilin Wolfsburg e bleu tashmë në 2016 për 43 milionë! Nëse shikoni transferimet më të mëdha në historinë e futbollit, atëherë i njëjti Hernandez nuk është as në top 20, dhe Draxler nuk është në top 100!

Më parë, Bayern rekrutonte në heshtje skuadra nga lojtarët më të mirë në Bundesligë, por tani ata nuk ishin në gjendje të konkurronin. Nënshkrimi i Dayot Upamecano një vit më parë është më tepër një përjashtim. Në të njëjtën kohë, Ousmane Dembele, Jadon Sancho, Kai Havertz, Kevin de Bruyne, Christian Pulisic, Pierre-Emerick Aubameyang, Naby Keita, Timo Werner janë larguar nga Gjermania për kampionate të tjera vitet e fundit. Bayern nuk mund të konkurronte financiarisht.

Për më tepër, vetë Bayerni filloi të humbiste në mënyrë aktive lojtarët e tyre, duke mos qenë në gjendje t’i mbante ata. Në vitin 2014, shitja e Toni Kroos nga Bayern te Reali ishte më tepër një përjashtim. Megjithatë, kohët e fundit, drejtuesit e Mynihut janë larguar në një numër të madh: Thiago Alcantara, David Alaba, tani Robert Lewandowski dhe ndoshta Serge Gnabry.

Edhe klubet e tjera gjermane po vuajnë nga një skuadër e dobësuar. Kohët e fundit, e njëjta Borussia Dortmund i shiti liderët Bayernit ose jashtë saj dhe bleu pako me lojtarët më të mirë nga klube të tjera gjermane. Vetëm tre vjet më parë, Borussia arriti të nënshkruajë me Julian Brandt nga Bayer Leverkusen, Thorgan Hazard nga Borussia Monchengladbach dhe Nico Schulz nga Hoffenheim për 75 milionë në tregun vendas. Tani vetëm një Florian Wirtz ose Moussa Diaby në Bayer Leverkusen vlen më shumë. Me drejtësi, duhet thënë se Nico Schlotterbeck nga Freiburgu u ble për 20 milionë euro modeste sipas standardeve të sotme, por klubet angleze thjesht nuk e gjuanin për të.

Klubet gjermane po përpiqen të jetojnë në rrethanat e reja, por po bëhet gjithnjë e më e vështirë. Brezi i ri i futbollistëve vendas nuk është aq i ndritshëm sa ishte disa vjet më parë, kur kishte mjaft yje për të gjithë. Klubet e Bundesligës po përpiqen të vazhdojnë me transferimin e talenteve nga Austria fqinje, ku futbolli është rritur me shpejtësi vitet e fundit. Është e qartë se klubet gjermane duhet të bëjnë diçka për të rritur në mënyrë dramatike të ardhurat dhe për të filluar blerjen e yjeve, përndryshe klubet vendase do të dobësohen ndërkombëtarisht.

Në një mënyrë apo tjetër, por në sezonin e ardhshëm në Gjermani mund të mos ketë pothuajse asnjë yll të përmasave të para, përveç veteranëve të Bayernit dhe Borussia. Neuer, Müller, Reuss nuk po shkojnë askund. Pas largimit të Haaland dhe Lewandowski, yjet kryesore mesa duket do të jenë Leroy Sane, Serge Gnabry, Christopher Nkunku, Jude Billingham dhe Sadio Mane, nëse ai vjen (dhe Joshua Kimmich, por ai është në një pozicion të tillë që nuk bie shumë në sy. ). Dhe nëse i blejnë, atëherë do të duhet të kënaqen me të njëjtin Wirtz dhe Rafael Borre. /albeu.com/