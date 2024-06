Buffon: Italia është e nënvlerësuar në Euro 2024

Shefi i delegacionit të Italisë, Gianluigi Buffon, këmbëngul se Azzurrët janë të ‘nënvlerësuar’ në Euro 2024 dhe mendon se mund të mbështeten në të paktën katër lojtarë kryesorë.

Buffon iu bashkua kapitenit të Napolit, Giovanni Di Lorenzo në një konferencë shtypi nga Casa Azzurri të mërkurën pasdite.

Lojtarët e Italisë mbërritën në Gjermani të hënën në mbrëmje dhe dje u stërvitën para afro 5000 njerëzve.

Ky do të jetë turneu i parë i madh ndërkombëtar për Buffon si shef i delegacionit të Italisë, ndaj ai u pyet për ndjenjat dhe mendimet e tij përpara debutimit të Italisë kundër Shqipërisë të shtunën.

“Isha kurioz për ndjenjat e mia dhe se si do të përgatitesha në një rol tjetër. Mund të them se ajo që ndjej është saktësisht e njëjtë. Nivelet e adrenalinës dhe vëmendjes janë rritur krahasuar me ditët e para. Dua të jap kontributin tim të vogël dhe të gjithë shpresojmë të bëjmë gjëra të bukura”, ka thënë fillimisht Buffon.

“Unë mendoj se kjo skuadër është ndoshta e nënvlerësuar. Është shumë konkurruese dhe niveli njerëzor i këtyre djemve është mbresëlënës. Kjo më pëlqen më shumë: kjo ndjenjë përkatësie dhe një qëndrim i shkëlqyer. Ka përulësi dhe punë të palodhur. Përveç kësaj, ka katër, pesë ose gjashtë lojtarë të mirë, kështu që ne kemi njerëzit e duhur për një garë të mirë”, përfundoi ish-portieri.

Gjatë të njëjtës konferencë për shtyp, Buffon vlerësoi gjithashtu portierët Gigio Donnarumma, Guglielmo Vicario dhe Alex Meret, duke thënë se Italia mund të mbështetet në shumë portierë të talentuar për vitet në vijim.

Italia do të zhvillojë Euro 2024 të shtunën, më 15 qershor, përballë Shqipërisë. Ndeshja e dytë e fazës së grupeve është kundër Spanjës më 20 qershor, ndërsa ndeshja e fundit e grupit me Kroacinë të hënën më 24 qershor. /Telegrafi/