Buffon bën deklaratën e madhe për të ardhmen e tij, vendos se deri kur do të luajë

Buffon thotë se mund të vazhdojë të luajë futboll deri sa të jetë 50.

Portieri legjendar mbushi 44 vjeç javën e kaluar, por ai nuk ka ndërmend t’i varë dorezat së shpejti.

Në një intervistë për ‘La Gazzetta dello Sport’, ai tha: “Nëse Italia nuk kualifikohet në Kupën e Botës, unë mund të luaj në ato të radhës.

“Nuk do të habitesha nëse do të isha ende në formë në moshën 48-vjeçare.

“Michael Jordan nuk e përjashtoi mundësinë për të luajtur deri në moshën 50 vjeçare dhe unë e kuptoj atë. Në fund të ditës, ne flasim në fushë”.

Dhe Buffon këmbënguli se ai nuk do të largohet nga klubi i fëmijërisë Parma as së shpejti, pasi ai hodhi poshtë thashethemet se do të largohej gjatë verës.

Ai shtoi: “Le të shohim se si Parma dhe unë e mbyllim sezonin.

“Ndjej përgjegjësinë për të përfaqësuar njerëzit nga Parma që më japin dashuri të pakushtëzuar”.

Buffon iu bashkua Parmës nga Juventusi verën e kaluar dhe që atëherë ka bërë 21 paraqitje.

Megjithatë, pavarësisht formës së tij aktuale, ai gjithashtu zbuloi se nuk do të garojë për një vend në skuadrën e Italisë për Kupën e Botës për këtë vit.

Ai tha: “Gjithmonë e kam përdorur Kupën e Botës si një justifikim për ata që pyesnin veten pse po vazhdoja. E vërteta është se unë vazhdoj sepse po bëj gjëra që të tjerët nuk i bëjnë.

Megjithatë, dinamika më bën të kuptoj se Katari është i pamundur.

Është mirë kështu, unë duhet të respektoj zgjedhjet e një njeriu të zgjuar siç është Roberto Mancini”./ h.ll/albeu.com