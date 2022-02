Southampton ka triumfuar 2-3 ndaj Tottenham, me Brojën i cili tundi rrjetën duke shkuar në kuotën e 6 golave këtë sezon në Premier League.

Me këtë humbje, Tottenham renditët në vendin e 7 me 36 pikë, teksa Southampton ngritët në vendin e 10-të me 28 pikë.

Ndërkohë fitore arriti dhe Man City që mposhtur 2-0 Brentford me golat e Mahrez dhe Kevin De Bryne. /albeu.com/