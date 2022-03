Armando Broja zhvilloi një ndeshje mjaft të mirë ndaj Spanjës në miqësoren e humbur 2-1.

Një moment interesant ndodhi gjatë pjesës së parë, ku Broja merr topin ndërsa mbrapa tij i vërsulen katër futbollistë kundërshtarë por nuk arritën ta zënë.

Armando Broja picking up the ball from well inside his own half & dribbling by himself all the way to the other end to winning a corner. ⚡️pic.twitter.com/f7YJmHnHjc

— Chelsea Loan Army (@CFCLoanArmy_) March 26, 2022