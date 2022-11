Broja apo Aubameyang jashtë? Chelsea në përfundim të marrëveshjes me Nkunku

Në shtator u raportua se Chelsea ishte shumë pranë nënshkrimit të një parakontrate me sulmuesin francez, Chrisopher Nkunku.

Gjatë asaj kohe, u zbulua se bomberi i Leipzig kishte kryer në mënyrë të fshehtë vizitat mjekësore me ekipin anglez.

Sot, gazetari i njohur italian dhe jo vetëm, Fabrizio Romano, raportoi se Chelsea ka përparuar kontaktet me Nkunku. Chelsea ka gati marrëveshjen me Leipzig, ku të dyja klubet kanë gjetur gjuhën e përbashkët.

Blutë e Londrës janë në proçes të pagesës së klauzolës së tij, e cila është pak më shumë se 60 milionë euro.

Marrëveshja do të marrë jetë në qershor të vitit 2023./ h.ll/albeu.com

Chelsea are closing in on Christopher Nkunku deal. Medical already done as reported in September, agreement in place with Leipzig for more than €60m clause/easier payment terms. 🚨🔵 #CFC

Long term deal agreed starting from June 2023.

Time to sign contracts then… here we go. pic.twitter.com/ByZKO5vlb9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2022