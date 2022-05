Breshka 30-vjeçare parashikoi se kush do ta fitojë Champions

Breshka tridhjetë vjeçare e njohur me emrin ‘Yellow’, që pesëmbëdhjetë vjet më parë mbërriti në Akuariumin Sea Life në Benalmadena të Malagas nga Ishujt Kajman, ka parashikuar finalen e madhe të Ligës së Kampionëve.

Sipas breshkës “Yellow”, Liverpooli do të fitojë Champions.

Kur u ul në pellgun ku ndodhej, breshka shkoi në anën e majtë të saj ku ishte imazhi i ekipit anglez, Liverpoolit, duke e zgjedhur si “fitues”.

Who do you think will win the Champions League? Yellow tells you who! https://t.co/TK61RdV9Bq

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) May 27, 2022