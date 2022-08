Brenda pritshmërive, Guardiola i “dashuruar” me Erling Haaland

Trajneri i Manchester City-t është i “dashuruar” me atë që i kishte munguar prej disa sezonesh, qendërsulmuesin Erling Haaland.

Norvegjezi kaloi te “citizens” gjatë kësaj merkatoje nga Dortmundi për vetëm 60 milion euro.

Në katër ndeshje deri më tani me skuadrën e re, ai ka shënuar gjashtë gola dhe kjo ka bërë që drejtuesit e klubit, me në krye Guardiolën të “dashurohen” me të.

“Ajo që është e rëndësishme është se ai është një djalë i dashur, me këmbë në tokë. Ne jemi plotësisht të dashuruar me të. Nuk janë vetëm golat, por edhe sa i lumtur është ai.

Unë shoh sjelljen e tij dhe gjuhën e tij të trupit. Ju i kushtoni vëmendje gjuhës së trupit të lojtarëve dhe ai është gjithmonë në pozicionin e duhur”, u shpreh katalanasi./albeu.com