Brenda jetës luksoze të Hasbulla Magomedov me avionë privatë dhe makina të shpejta pasi ylli i rrjeteve sociale nënshkruan kontratën me UFC

Ylli i rrjeteve sociale, Hasbulla Magomedov ka pushtuar internetin me stilin e tij të jetës luksoze plot avionë privatë dhe makina të shpejta pas lajmeve për kontratën e tij me UFC.

Hasbulla, që besohet të jetë 19 vjeç, ka mbi katër milionë ndjekës në Instagram dhe merr mijëra pëlqime dhe komente me çdo foto që poston.

Rusi është një jashtëzakonisht viral në internet nga Dagestani i quajtur “Mini Khabib”. Ai ka një çrregullim gjenetik që i jep karakteristika fëmijërore, si pamundësia për t’u rritur dhe zëri i hollë.

Edhe pse nuk është konfirmuar zyrtarisht, besohet se ai ka një formë të xhuxhit.

Hasbulla ka postuar përmbajtje në Instagram që nga nëntori 2020, por u bë virale vetëm në TikTok në 2021. Disa nga fotot e tij e tregojnë atë duke udhëtuar nëpër botë duke veshur rroba dhe bizhuteri të stilistëve.

Një postim tregon Hasbullën dhe ish-artistin profesionist rus të marcialeve të përziera, Khabib Nurmagomedov duke hipur në një ski jet.

Hasbulla e mori pseudonimin Khabib pasi rikrijoi peshimin ikonë të UFC-së të Nurmagomedov. Hasbulla ka njoftuar se ka nënshkruar kontratën e UFC me fansat e tij përmes një postimi në Instagram javën e kaluar.

Ai tha: “Thashethemet janë të vërteta. Unë kam nënshkruar zyrtarisht një marrëveshje për të luftuar në UFC! Detajet do të zbulohen deri në fund të vitit.

Faleminderit @ufc, @danawhite, @khabib_nurmagomedov, @sungurov_usa, @justinozuna dhe të gjithë ata që ndihmuan që kjo ëndërr të bëhet realitet. Të gjithë fansat e mi do të mund të blejnë një çantë luftarake Hasbulla së shpejti në UFC.com dhe hasbulla.com.”

Hasbulla dhe shoku Khabib ishin në këndin e Makhachev të shtunën në UFC 280 në Abu Dhabi teksa ai u përball me Charles Oliveira.

Dhe shefi Dana White është një fans i madh i Hasbullah-ut pasi e takoi atë në UFC 267 në Lindjen e Mesme tetorin e kaluar.

Ai është gjithashtu i vetëdijshëm për popullaritetin e Hasbullës dhe mund ta përdorë atë për të ndihmuar në promovimin e kompanisë.

White tha për Hasbullën: “Pra, unë do t’ju them diçka. Pra, videoja që ai dërgoi duke thënë “Dana White po vij në Abu Dhabi dhe UFC”, kështu që kur e postova atë me mua në aeroplan duke thënë “Unë po vij”, është postimi më i madh që kam postuar ndonjëherë.

Kam 6.7 milionë ndjekës në Instagram, 6.4 milionë njerëz e kanë parë atë video. A është çmenduri kjo?!”

Dhe kur u pyet nëse Hasbulla mund të luftonte, White u përgjigj: “Unë e dua fëmijën. A ka më shumë se 0% shanse? Po.”/ h.ll/albeu.com