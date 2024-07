Brenda 4 minutave Spanja përmbys Francën

Në Mynih luhet gjysmëfinalja e pare e Europianit mes Spanjës dhe Francës një tjetër finle e parkohshme mes dy skudrave pretende për trofeun e këtij edicioni. Spanja edhe me shuymë element të rinj është e vetmja skuadër që ka fituar pesë ndeshje në këtë Europian, ndërkohë që Franca edhe pse me emra të mëdhej dhe në letër një skuadër e madhe, por që është kualifikuar deri këtu vetëm me penallti pa asnjë aksion goli.

Pas një fillimi të vrrullshëm të Spanjës është Fraca ajo që kalon në avantazh në minutën e 9-të. Asist i Mbappe dhe godija e Kolo Muani.

Ndërkohë atëherë kur më pak pritej, Lamin Yamal bën të pabesueshmen, një supergol nga distanca çon shifrat në 1-1.