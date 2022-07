Bremer mbërrin në Torino, sot priten vizitat mjekësore (VIDEO)

Gleison Bremer është goditja më e fundit e Juventusit në këtë merkato Verore.

“Zonja e Vjetër” fitoi duelin me Interin për kartonin e mbrojtësit Brazilian ditën e djeshme, ku Torino pranoi ofertën prej 47 milionë euro ku Bremer do të përfitojë për 5 vite plot 5 milionë euro në sezon.

Në mesnatë ai ka mbërritur në Torino ku është pritur nga jo më shumë se 20 tifozë dhe disa gazetarë. Sot ai do të kryejë vizitat në “J Mediacal” dhe do të jetë lojtari më i ri i Juventus./ h.ll/albeu.com

Here’s Gleison Bremer in Turin, set to join Juventus on permanent deal for €41m fee plus add-ons. Medical will take place on Wednesday morning. ⚪️⚫️🛩🇧🇷 #Juventus

Bremer will sign with Juventus until June 2027. 5 year deal.@romeoagresti ⤵️🎥 pic.twitter.com/EArxZ5ysCs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2022