Brazili ruan kreun si më e mira në botë, Belgjika e ndjek nga pas

Brazili, favorit për të fituar Kupën e Botës 2022, ka ruajtur vendin e tyre si skuadra e parë më e mirë në botë. Renditja e fundit botërore e FIFA-s u publikua të enjten dhe skuadra e Tite kryesoi tabelën me 1841.3 pikë.

Brazili ka fituar 24 nga 30 ndeshjet e fundit dhe ka shënuar tre ose më shumë në 13 prej tyre. Vetëm Argjentina i ka mundur ata në atë ecuri dhe Selecao fitoi dy ndeshjet e tyre përgatitore përpara Kupës së Botës kundër Ganës dhe Tunizisë.

Belgjika renditet në vendin e dytë në botë, ndërsa kampionia në fuqi e Kupës së Amerikës, Argjentina është në vendin e tretë. Kampionia aktuale e botës, Franca mbetet në vendin e katërt.

Anglia, e cila ka luftuar për të gjetur formën për në Kupën e Botës, renditet e pesta në botë.

Kampionët e Evropës, Italia nuk do të shkojnë në Kupën e Botës, por aktualisht janë në vendin e gjashtë. Skuadra e Roberto Mancinit ka arritur në finalet e UEFA Nations League qershorin e ardhshëm.

Spanja e Luis Enrique është gjithashtu në Final Four të Ligës së Kombeve, por ka rënë me një vend në vendin e 7-të. Holanda, Portugalia dhe Danimarka plotësojnë top 10-shen./ h.ll/albeu.com

🆕 FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking is out!

🇧🇷 Brazil increase their lead at the top 💪

📈 Big gains for Scotland, Azerbaijan, Algeria, Georgia, Mauritania and Suriname 🧗

🇮🇹 Only change in top 🔟is Italy leapfrogging Spain 🇪🇸

👉 https://t.co/l8xCZVumLX pic.twitter.com/yZpd94P41R

— FIFA.com (@FIFAcom) October 6, 2022