Brazili do të luajë ndaj Kamerunit me skuadrën e dytë, Anthony tha se lojtarët e kombëtares u sëmurën masivisht

Anthony nuk mori pjesë në stërvitjen e kombëtares braziliane për disa ditë. Mesfushori i Manchester United është ndjerë keq, ka pasur të vjella. Sipas Globo Esporte, Anthony ka simptoma të ngjashme me gripin, por nuk është i izoluar nga kombëtarja e Brazilit.

Braziliani tha se arsyeja që ka munguar në dy seanca stërvitore të kombëtares braziliane ka qenë ftohja për shkak të kondicionerëve, të cilët përdoren shumë në Katar.

“Nuk u ndjeva mirë për disa ditë, gjë që e bëri të vështirë stërvitjen”, tha Anthony për ESPN. Për fat të mirë, po shërohem shpejt dhe tani jam shëruar plotësisht.

“Kjo ndodhi për shkak të kondicionerëve. Jo vetëm unë, por edhe djemtë tanë të tjerë patën kollë dhe dhimbje të fytit. Ishte shumë e pakëndshme të sëmuresh, por më vjen mirë që jam pjesë e rëndësishme e ekipit. Do të jem gjithmonë gati kur trajneri të ketë nevojë për mua.”

Sipas Globo Esporte, trajneri i brazilianëve Tite do të ketë një rotacion serioz në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve.

Brazili i garantoi vetes pjesëmarrjen në 1/8 e finales pas dy ndeshjve.

Brazili do të luajë me Kamerunin më 2 dhjetor. Ndeshja do të fillojë në orën 20:00. /G.D albeu.com/