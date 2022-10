Brazil, Tite merr vendimin, Coutinho nuk do të jetë në Kupën e Botës

Asnjë gol dhe asnjë asist në 12 ndeshje të ligës.

Performanca e Philippe Coutinho me Aston Villa është në deficit dhe fantazisti ka humbur trenin për Kupën e Botës. Në vend të tij, raporton shypi brazilian, Tote do të thërrasë Everton Ribeiro, i cili përfundoi në mënyrë të shkëlqyer sezonin me Flamengon.

Një lajm shumë i keq ky për Coutinhon, i cili nën urdhërat e Gerrard pati një fillim sezoni shumë të dobët./ h.ll/albeu.com