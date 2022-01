Borussia Dortmund përgatit një ofertë historike për të mbajtur Haaland

Sipas Gjermanisë, Borussia Dortmund dëshiron të mbajë Erling Haaland pavarësisht synimit të lojtarit për të paketuar valixhet në fund të sezonit. Sulmuesi norvegjez ka një klauzolë largimi prej 75 milionë euro që ai është i gatshëm ta ekzekutojë dhe si Real Madridi ashtu edhe Manchester City duken më të mirat për të marrë përsipër lojtarin.

Klubi gjerman po përgatit një ofertë prej 16 milionë eurosh të pastër në sezon, një propozim që do të shkonte përtej parametrave normalë të subjektit. Kjo do ta bënte atë futbollistin më të paguar në historinë e Dortmundit dhe ata do të bënin një përpjekje që nuk e bënë në atë kohë me Robert Lewandowski.

Në parim duket se kjo nuk do të ndryshojë mendjen e sulmuesit pasi ai lëviz për arsye ekonomike dhe sportive. E di që për të aspiruar lartësi më të larta ai duhet të largohet nga klubi dhe agjenti i tij Mino Raiola do të ndjekë udhëzimet për të fokusuar përpjekjet e tij në largimin e tij nga Dortmundi.

Tani për tani ky është një lajm i mirë për Real Madridin që aspiron të ribashkojë Mbappé dhe Haaland në të njëjtin ekip. r.t/albeu.com