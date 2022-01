Bonucci: Do të luftojmë për të fituar Champions dhe për vendin e 4-të, 2021 bukur

Mbrojtësi i Juventusit, Leonardo Bonucci, duke folur për Juventus Channel, akuzon bashkëlojtarët e tij në kuadër të pjesës së dytë të sezonit:

“Ne duam të marrim një vend në Ligën e Kampionëve dhe do të luftojmë deri në fund për të fituar atë të këtij viti. Vitin e kaluar ne tregoi se Juve është ende i uritur dhe se janë në ndeshje të thata. Vitin e kaluar ne lamë Scudetton mënjanë, por fituam dy kupa (kupën e Italisë dhe Superkupën e Italisë,) dhe u përgjigjëm atyre që thanë se nuk kishim më shumë uri.

Përfshirja në FIFA Fifro Men’s World 11. “Çfarë do të thotë kjo njohje për mua? Do të thotë për të njëtën herë të njihesh nga kolegët, gjë që është gjëja më e bukur dhe më e rëndësishme në këtë punë. Ata e njohin rëndësinë e asaj që bën në fushë, është gjithmonë diçka më shumë. Ishte një 2021 i mrekullueshëm, mes kampionatit europian dhe kualifikimit në Champions League me Juventusin, si dhe fillimit të sezonit të ri. Vit i mrekullueshëm për mua, kur shifrat flasin, ka pak për të shtuar”.

Kombëtarja. “Nuk harroj asnjë sekondë nga ajo që ndodhi në Wembley me fitoren në Kampionatin Evropian dhe tani do të përqendrohemi në angazhimet në mars: synimi është të shkojmë në Katar, do të ishte një fitore e madhe për të gjithë”.