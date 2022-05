Sipas asaj që raporton BILD, Mane do të kalojë te Bayern Munich në verën e këtij viti.

E njëjta gazetë raporton se çështja është e mbyllur, kurse senegalezi po pret ta fitojë Champions League për t’i dhënë lamtumirën fansave, ndërsa Bayern ka ofruar 30 milionë euro për të.

Lojtari ka edhe një vit kontratë me “Të Kuqtë”, por kjo nuk do ta ndalojë atë që të shkojë në “Allianz Arena”, pasi, siç dihet, do të largohej me parametra zero vitin e ardhshëm. /albeu.com/