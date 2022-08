Bomba e mbrëmjes: Casemiro kalon testet mjekësore dhe firmos për Man United

Duke cituar informacione nga Anglia, Marca spanjolle thekson se ka një marrëveshje përfundimtare mes futbollistit dhe Manchester United dhe duket se janë në pritje vetëm testet mjekësore, të cilave mesfushori 30-vjeçar do t’i nënshtrohet të premten me lejen e madrilenëve për të mbyllur marrëveshjen.

Pas tre ditë diskutimesh dhe reflektimi intensiv për propozimin e klubit anglez, braziliani vendosi të thotë “po”, raporton i njëjti publikim.

Të enjten (18/08) duhet theksuar se ai ka pasur një takim me Carlo Ancelottin dhe duket se i ka përcjellë se dëshiron të shkojë në Angli, duke kërkuar një sfidë të re në karrierën e tij, por edhe një të re dhe kontratë më të gjatë, natyrisht Reali, duke vlerësuar ofertën e tij, gjithçka tregon se do ta lënë të shkojë për rreth 60 milionë euro, ndoshta diçka më shumë së bashku me bonuset.

Në çdo rast, çështja do të mbyllet përgjithmonë të premten dhe gjithçka tregon se Manchester United është para një transferimi vërtet të madh. Në të njëjtën kohë, Real Madridi po i lë vend Tswameni dhe Kamavinga. /albeu.com/