Bologna eliminon Interin nga Kupa e Italisë

Interi është eliminuar nga Kupa e Italisë, pasi u mposht nga Bologna me rezultat 2-1 vetëm pas vazhdimeve në stadiumin “Giuseppe Meazza”.

Ndeshjen në mirë e nisën më mysafirët, që rrezikuan me anë të Giovanni Fabbian në minutën e 12-të, por që goditja e tij shkoi jashtë.

Në minutën e 31-të, Davide Frattesi lëshoi një goditje të fuqishme, mirëpo Federico Ravagli bëri një pritje fantastike.

Pjesa e dytë ishte disi skenar i asaj të parës, duke mos arritur të shënonte gol nga asnjëra skuadër edhe pse Nerazzurët kishin një penallti.

Marko Arnautovic rrezikoi për Interin në minutën e 53-të, por që goditja e tij nuk ishte precize.

Ishte minuta e 65-të kur Lautaro Martinez e mori përgjegjësinë të gjuante nga pika e bardhë, por që Ravaglia bëri pritje të çmendur.

Me kaq edhe përfundoi koha e rregullt, për të shkuar më pas në vazhdime.

Carlos Agusto realizoi në minutën e 92-të të vazhdimeve, nga një asistim i Federico Dimarcos dhe Intri mendoi se e siguroi kalimin tutje.

Por, Bologna ia doli të realizonte me anë të Sam Beukema (112′), duke filluar përmbysjen e rezultatit.

Heroi i mysafirëve ishte Dan Ndoye, që- realizoi për 2-1 në minutën e 116-të të vazhdimeve.

Në çerekfinale, Bologna do të përballet me Fiorentinën që eliminoi Parman me rezultat 3-2. /Telegrafi/