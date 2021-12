Boca Juniors fiton ndaj Barcelonës dhe ngre lartë Kupën Maradona (VIDEO)

Rezultati i dobët i Barcelonës ka vazhduar, me Blaugranët tani duke humbur në ndeshjen e Kupës Maradona të luajtur në Arabinë Saudite, një nderim për argjentinasin legjendar. Ata barazuan 1-1 me Boca Juniors gjatë 90 minutave, me Exequiel Zeballos që barazoi pasi Ferran Jutgla hapi rezultatin, por skuadra e Buenos Aires fitoi 4-2 në penallti.

Ky ishte një shans për Xavi për të provuar disa të rinj dhe për t’i dhënë Dani Alves ridebutimin e tij, me brazilianin që lejohet të luajë në këtë lojë edhe pse ai nuk do të ketë të drejtë për ndeshje zyrtare deri në janar.

Në pjesën e parë pa gola, Dani Alves ishte një nga lojtarët më të mirë, ashtu si edhe Riqui Puig, i cili pati disa mundësi. Ndërkohë ishte Philippe Coutinho ai që ishte më afër hapjes së rezultatit.

Pas pushimit, Barcelona kaloi në epërsi dhe ishte Ferran Jutgla ai që shënoi. Pasi bëri debutimin e tij në La Liga Santander në barazimin e së dielës kundër Osasuna, 22-vjeçari u kthye shkëlqyeshëm dhe hodhi një goditje në rrjetë nga brenda zonës së penalltisë në minutën e 50-të.

Ferran Jutgla pati raste të tjera në minutat në vijim, ashtu si edhe Ilias Akhomach Chakkour pasi hyri në fushë, por Boca Juniors u rrit në pjesën e dytë dhe barazoi në minutën e 77-të, kur Frank Fabra krosoi për Zeballos për të hyrë.

Kjo e dërgoi lojën në penallti. Boca fitoi 4-2 pasi shënoi të gjitha penalltitë e tyre, ndërsa Matheus Pereira kishte një pritje dhe Guillem Jaime shpërtheu.

Është një tjetër rezultat zhgënjyes për Barcelonën, por do të ketë mësime që Xavi mund të marrë nga kjo./h.ll/albeu.com