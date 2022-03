Bllokohen llogaritë e punonjësve të Chelsea nga banka angleze

Banka angleze Barclays ka ngrirë llogaritë e Chelseat dhe ka pezulluar përkohësisht kartat e tyre të kreditit për shkak të sanksioneve të vendosura nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ndaj pronarit të klubit, Roman Abramovich.

Chelsea as nuk mund të nënshkruajë me lojtarë të rinj dhe as të zgjasë kontratat e ndonjë anëtari të skuadrës së tyre. Përveç kësaj, ata nuk do të lejohen të përfitojnë nga shitja e mallrave dhe biletave.

Klubi mori leje speciale nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar për të vazhduar punën dhe pagesën e punonjësve të tyre, në pritje të konfirmimit nëse Barclays mund të lejojë Chelsea të tërheqë para pa shkelur sanksionet e Mbretërisë së Bashkuar.

Kjo e ka lënë Chelsean në një situatë shumë delikate, pasi shumë prej punonjësve të klubit nuk lejohen të përdorin kartat e tyre Barclays, përveç faktit që klubi nuk mund të paguajë pagat pasi ata nuk kanë akses në ato llogari.

Chelsea ka besim se situata do të përmirësohet së shpejti dhe besojnë se qeveria do t’i lejojë ata të negociojnë shitjen e klubit në të ardhmen e afërt.

Siç qeveriset nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, Chelsea do të jetë në gjendje të shpenzojë vetëm 500,000 paund për ushqim, siguri dhe pastrim për ndeshjet në shtëpi, përveç faktit se vetëm mbajtësit e biletave sezonale dhe ata që kanë blerë bileta para datës 10 mars do të mund të marrin pjesë./ h.ll/albeu.com