Binjakët që ruajnë C.Ronaldon janë nën hetim

Truprojat e Cristiano Ronaldos janë nën hetim për punë të paligjshme në Portugali.

Sergio dhe Jorge Ramalheiro, dy ish-ushtarë që shërbyen në Afganistan me një njësi elitare të forcave speciale, u zbuluan së fundmi si kujdestarët e yllit të Manchester United. Dyshja vazhdoi të bëhej pjesë e një njësie të mbrojtjes së ngushtë të policisë portugeze, PSP, e ngarkuar me mbikëqyrjen e politikanëve dhe gjyqtarëve.

Revista portugeze e famshme Flash tha se binjakët, ishin punësuar nga Cristiano pasi ata kërkuan të shkonin me leje pa pagesë nga policia e PSP për të ndjekur interesa të tjera. Por dyshja janë nën hetim mbi akuzat se ata kanë ofruar mbrojtje të paautorizuar të ngushtë në vendin e tyre të lindjes, sipas gazetës portugeze Observador. Ata thuhet se përballen me procedime disiplinore kur të kthehen në PSP. Kur u pyet për hetimin, një zëdhënës i forcës tha: “Ne nuk komentojmë për rastet nën hetim.”

Siguria e Ronaldos ra në sy kur binjakët e shoqëruan atë në Aeroportin e Mançesterit për fillimin e ndeshjes së ekipit të tij në Champions League kundër ekipit zviceran Young Boys.

Dyshja me stil, identiteti i të cilëve nuk ishte bërë publik në atë kohë, e ndihmuan sulmuesin me bagazhin e tij pasi e zbritën për në fluturim. Raportet e asaj kohe thanë se portugezi dhe familja e tij do të merrnin mbrojtje gjatë gjithë kohës pas kthimit të tij në Old Trafford. Vëllezërit u panë sërish me Ronaldon pasi ai u kthye në Aeroportin e Mançesterit pas humbjes 4-1 të skuadrës së tij ndaj Watford.

Në të kaluarën, Cristiano ka qenë i mbrojtur nga një ish-luftëtar MMA dhe një ish-parashutist elitar. Ish-parashutisti Nuno Marecos ndihmoi për të mbajtur yllin e futbollistit të sigurt kur ai ishte ende në Real Madrid. Në kohën kur identiteti i tij u bë publik në qershor 2018, Nuno u përshkrua si udhëheqësi i një grupi burrash me bazë në një qytet afër Lisbonës, të cilët argëtonin turmat në ndeshjet e demave gjatë kohës së tyre të lirë./h.ll/albeu.com