Bie pa ndjenja në fushë, ndahet nga jeta futbollisti i talentuar

Të tronditur nga vdekja e papritur e një futbollisti 13-vjeçar nga Kallithea janë familjarët dhe miqtë e tij, të cilët e panë të binte pa ndjnja teksa vraponte për të kapur topin në fushë, në një ndeshje futbolli në Naked of Eretria. Ngjarja e rëndë ndodhi të premten në mesditë.

Z. Zervas është një nga mjekët e Qendrës Shëndetësore të Aliverit që vrapoi për të ndihmuar me kolegët e tij 13-vjeçarin fatkeq, e përshkruan përpjekjen si mbinjerëzore të mjekëve për të shpëtuar fëmijën.

“Sapo u njoftuam për fatin e fëmijës vrapuan të gjithë në Qendrën Shëndetësore dhe gjendjen e tij ishte kritike. I dhamë 32 ilaçe dhe e intubuam, por fëmija tashmë e kishte humbur betejën për jetën”, thotë zoti Zervas.

13-vjeçari fatkeq mori pjesë në një turne futbolli mes ekipeve të fëmijëve në Eretrisë. Në një moment teksa vraponte për të kapur topin, sipas dëshmitarëve okularë të ngjarjes , fëmija humbi ndjenjat dhe ra në fushë , duke shkaktuar panik te shokët e skuadrës, trajnerët, prindërit dhe tifozët.

Në stadium ka pasur një defibrilator dhe menjëherë i është dhënë ndihma e parë, ndërsa është dërguar me urgjencë në Qendrën Shëndetësore Aliveri .

Fëmija u intubua, me mjekët që luftuan për ta mbajtur në jetë. Fatkeqësisht, ai nuk ia doli. Nga raporti mjeko-ligjor do të tregohen shkaqet e sakta të vdekjes së fëmijës ndërsa do të kryhet hetimi për të përcaktuar nëse në fushë janë respektuar protokollet për sigurinë e sportistëve. /h.ll/albue.com