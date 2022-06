Besnikëria ndaj trajnerëve, Serie A, regjistrohet një “rekord” i konsistencës në kampionatin italian

Do të ketë një ndjenjë të pazakontë konsistence në Serinë A, pasi për herë të parë në pothuajse 20 vjet, tetë klubet më të mira konfirmojnë të gjitha trajnerët e tyre.

Liga italiane priret të jetë një garë drejtuese në verë, por kjo nuk do të jetë domosdoshmërisht kështu këtë herë, të paktën jo në mesin e skuadrave më ambicioze.

Vincenzo Italiano ishte i fundit që zgjati kontratën e tij me Fiorentinën dhe ai vendosi sot një marrëveshje deri në qershor 2024.

Kjo do të thotë se të tetë klubet më të mira në Serie A gjatë sezonit 2021-2022 do të fillojnë sezonin e ri me të njëjtin trajner në krye.

Milani mban Stefano Piolin, Interi mban Simone Inzaghin, Napolin Luciano Spalletti, Juventus Max Allegri, Lazio Maurizio Sarri, Roma Jose Mourinho dhe Fiorentina Italiano.

Hera e fundit që tetë skuadrat kryesore i ruajtën taktikat e tyre ishte në sezonin 2003-04.

Në atë kohë Juventusi mbante Marcello Lippin, Inter Hector Cuper, Milan Carlo Ancelotti, Lazio Roberto Mancini, Parma Cesare Prandelli, Udinese Spalletti, Chievo Gigi Delneri dhe Roma Fabio Capello.