Besnik ndaj Manchester City, Gundogan i gatshëm të refuzojë Barcelonën

Kontrata e Ilkay Gundogan me Manchester Cityn do të përfundojë pas 15 muajsh, por Sky Blues janë të prirur ta lidhin atë me një marrëveshje të re mes interesimit nga gjigantët e La Liga Santander, Barcelona.

Lojtari gjerman ishte nënshkrimi i parë i Pep Guardiolës në Manchester City në vitin 2016, kur trajneri katalanas i kërkoi klubit të merrte shërbimet e tij nga Borussia Dortmund.

Sipas “Daily Star”, Barcelona është ndër skuadrat që kanë vënë në pah mesfushorin 31-vjeçar, i cili nuk konsiderohet si titullar i padiskutueshëm në mesfushë këtë sezon te Sky Blues. Pavarësisht kësaj, ata raportojnë se ai do të qëndrojë në Etihad.

Gundogan ka startuar në 15 ndeshje në Premier League deri më tani, duke shënuar pesë gola dhe duke prodhuar tre asistime në atë që është sezoni i tij i gjashtë nën Guardiolën.

Nëse Manchester City dështon të rinovojë kontratën e tij në muajt e ardhshëm, ata mund të rrezikojnë ta humbin atë në një transferim të lirë në 2023.

Gundogan ka fituar tre tituj të Premier League, një FA Cup, deri në katër Kupa Carabao dhe dy trofe Community Shield me Manchester City.

Ai gjithashtu ndihmoi Sky Blues të arrinin në finalen e Champions League sezonin e kaluar, ku humbën 1-0 nga Chelsea i Thomas Tuchel./ h.ll/albeu.com