Besimi, familja dhe palestra: Ja se si Angel Di Maria kujdeset për trupin dhe mendjen çdo ditë

Angel Di Maria, 34 vjeç luan në Paris Saint Germain që nga viti 2015. Me francezët ai luajti 294 ndeshje, me Real 190, me Benfica 119, me Rosario Central, skuadrën e tij të preferuar, 39 dhe me Manchester United. 32. Do të largohet nga PSG dhe para se të kthehet në Argjentinë kërkon një tjetër aventurë europiane, me Juventusin që e ndjek dhe do ta përfshijë në skuadrën e re që do të ndërtojë Allegri.

Lojtari më i mirë

Familja

Aspekti i parë që bie në sy në jetën e Di Marias është lidhja shumë e ngushtë me familjen. I martuar prej mbi 10 vitesh me Jorgelina Cardoso, ai kalon çdo moment të lirë me gruan dhe vajzat e tij. Kohë më parë ai tha se më shumë stërvitet me ta sesa në fushë sepse e mbajnë vazhdimisht në lëvizje dhe duhet të jetë në lartësinë e tyre, shkruan albeu.com.

Kohë të këqija

Momenti më i keq që ai përjetoi në Paris ishte i lidhur edhe me familjen e tij: një vit më parë, teksa ishte në fushë, hajdutët hynë në shtëpinë e tij dhe mbajtën peng familjen.

Palestra

Di Maria, fiziku me gjymtyrë të gjata dhe teknika hapësinore, stërvitet çdo ditë me topin: “Nuk duhet të ndalojmë kurrë së bëri atë,” tha ai në të kaluarën. Jo vetëm kaq, megjithatë, Di Maria stërvitet çdo ditë mes shtëpisë dhe fushës sportive. Palestra (por pa e ekzagjeruar sepse nuk do që të detyrojë shumë dhe nuk do të rrisë shumë masën e muskujve), biçikletë ushtrimesh, pesha, nuk ka ditë që Di Maria të mos jetë i zënë, duke përfshirë edhe festat. Si djalë, për t’u mbajtur në formë, ai punonte me të atin dhe e ndihmonte në shpërndarjen e drurit dhe qymyrit.

Dietë

Në të kaluarën ai mbështetej në dietën e Doktor Poser, mjekut Friulian i ndjekur edhe nga Leo Messi. Di Maria është shumë i kujdesshëm. Nuk e tepron kurrë me konsumimin e mishit të kuq, menaxhon marrjen e karbohidrateve dhe gjithashtu ëmbëlsirave, të cilat janë shumë të rralla në dietën e tij.

Besimi

Angel Di Maria është shumë besimtar dhe gjithashtu ka bërë tatuazh fytyrën e Jezusit në viçin e tij. Pikërisht për të ai mbushi nëntë vjet më parë kur vajza e tij Mia lindi para kohe. Ajo kishte qenë në barkun e nënës së saj për vetëm gjashtë muaj, sipas mjekëve ajo kishte një shans 30% për të pasur sukses, sot ajo është e qetë dhe e lumtur. /albeu.com/