Besiktas shënon dhe golin e dytë përballë Tiranës, edhe pse me 10 lojtarë

Pas ndëshkimit me kartonin e kuq të Masuaku në minutën e 67′-të të sfidës u mendua se mund të vinte dhe kundëpërgjigja e “bardhebluve”, por nuk ka ndodhur kështu.

Vetëm 9 minuta më pas, “bomberi” kamerunas, Vincen Aboubakar ka gjetur golin e rrjetës me një goditje fantastike në portën e Likës, duke e çuar kështu rezultatin e sfidës në 0 me 2 dhe atë të përgjithshëm në 5 me 1.